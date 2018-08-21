竹縣義民祭彩繪神豬 首辦國際友誼賽

新竹縣彩繪神豬國際友誼賽將針對繪畫技巧30%、主題表現40%、創意表現30%進行評分，優秀作品將放置在義民祭展場，與其他彩繪神豬一同展覽。 （記者廖雪茹攝）

2018-08-21 17:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今年首度舉辦彩繪神豬國際友誼賽，今起兩天在義民中學大禮堂展開，邀請到以漫畫甲子園競賽聞名的日本高知縣高知南高校學生來台，與義民、忠信、內思等3所高中pk賽。

縣府文化局副局長周秋堯今天上午以抽籤方式，抽出「好神氣」做為友誼賽主題，讓同學們在長約1公尺、高約50公分的素坯神豬公仔上作畫，再由專家學者針對繪畫技巧30%、主題表現40%、創意表現30%進行評分，優秀作品將放置在義民祭展場，與其他彩繪神豬一同展覽。

高知南高校學生貼心帶來小禮物，送給義民中學等校學生，當作見面禮。

義民中學董事長潘鵬仁表示，日本高知縣漫畫甲子園競賽舉辦至今27年，該校曾組團赴日參賽；這次承辦彩繪神豬國際友誼賽，嚐試以甲子園的競賽模式進行，期許日後更加精進。

縣長邱鏡淳今也到義民中學送飲料給學生，加油打氣。文化局預計22日下午4點，將分別評選出最優秀金獎、新竹縣長獎、創意優秀獎、優勝等。

新竹縣政府今年首度舉辦彩繪神豬國際友誼賽，今起兩天在義民中學大禮堂展開，日本高知縣高知南高校學生與義民、忠信、內思等3所高中pk賽。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府文化局副局長周秋堯今天上午以抽籤方式，抽出「好神氣」做為彩繪神豬國際友誼賽主題，讓同學們發揮創意。（記者廖雪茹攝）