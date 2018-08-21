神救援！ 男子扛「1千萬」救4人暴雨中脫困

紅茶店員工扛「1千萬」超級巨傘助老闆與3名員工在暴雨中脫困，與一旁撐小傘的行人不成比例！（翻攝臉書報廢公社）

2018-08-21 16:12

〔記者湯世名／彰化報導〕「500萬」不夠看！彰化市1名紅茶店的劉姓老闆前天下午與3名員工到30公尺遠的雞排店買雞排，不料突然天降暴雨，老闆急call店員送傘即刻救援，沒想到店員竟把店內一把數公斤重的超級巨傘扛出來，冒雨到對街救援，老闆與3名員工也傻眼，個個笑翻天，影片PO上網，網友笑說：「500萬的傘不夠看，這把1千萬的超級巨傘才夠屌！」

這兩天臉書社團「報廢公社」流傳一段影片，前天下午彰化市區突然下起大雨，1名在南郭路買雞排的紅茶店劉姓老闆與3名員工受困雞排店，連忙致電看守紅茶店的員工送傘過去，沒想到該名員工異想天開，直接把店內的一把超級巨傘給扛上街，打著赤腳撐著數公斤重的巨傘冒雨走在大馬路上，沿途與許多撐著小傘的行人相比，簡直是巨大無比，機車族、行人全都看傻眼。

受困30公尺遠雞排店的劉姓老闆與3名員工，看著該名員工扛著巨傘火速前來救援，大家當場狂笑，該名打赤腳的員工也邊笑邊大喊：「很重耶！」現場又是一陣狂笑。

影片PO上網引發網友熱烈回應，有網友說簡直是「豪華救駕」，該名員工太有才；還有網友笑說：「這幾個人的笑聲比較恐怖！」另有人說，這把巨傘足足可以一次把5人給安全送回紅茶店，堪稱神救援；更有網友笑說：「500萬的傘已經不夠看了，這把1千萬的超級巨傘才夠屌！」

彰化市紅茶店員工扛著數公斤重的超級巨傘，助老闆與3名員工在暴雨中脫困，引起網友瘋傳！（翻攝臉書報廢公社）

彰化市紅茶店劉姓業者扛著該店的超級巨傘。（記者湯世名翻攝）