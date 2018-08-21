民雄大士爺文化祭 8月31日登場

2018-08-21 17:22

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣年度宗教盛事「民雄大士爺文化祭」將在8月31至9月2日登場，除了連續3天的普渡祭典儀式之外，8月28日下午4點從民雄國小出發的「恭迎大士爺創意踩街活動」活動率先為祭典打頭陣，今年有扮演動漫的COSPLAY共同巡遊，以吸引年輕人參與。

大士爺廟董事長蔡炳坤指出，民雄大士爺文化祭與基隆中元祭典、屏東恆春搶孤、宜蘭頭城搶孤，並列台灣農曆7月的4大祭典；大士爺廟主神是「大士爺」，200多年來沒有具體神尊，觀音大士平時坐鎮大殿，每年農曆7月21到23日普渡祭典化身為專管鬼的大士爺，與一般普渡供奉的「普渡公」不同。

嘉義縣副縣長吳芳銘、民雄鄉長何嘉恒、大士爺廟董監事今天在廟前廣場宣布「民雄大士爺文化祭」系列活動，8月31日至9月2日下午4點到6點，安排祈福解厄為主題的闖關活動、DIY平安符，晚間7點有國際天團hotshock和丘與樂樂團演出。

另外，8月28日晚上8點至9點將引入近幾年最夯的3D建築光雕秀，藉由藝術光雕手法將大士爺廟的歷史沿革介紹給民眾。

吳芳銘今天也在會場推薦遊客自9月1日起，遊客搭乘「台灣好行－故宮南院線」可購買「懷舊嘉佳遊」2日遊套票，入住新港鄉的德旺商旅後，能騎電動機車到「民雄大士爺文化祭」會場。