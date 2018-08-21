大安北汕路拓寬 連接媽祖文化園區帶動濱海觀光

2018-08-21 17:06

〔記者張軒哲／台中報導〕為改善大安區與西濱快速道路的連通功能，台中市府推動北汕路拓寬工程，今年4月完工通車。市長林佳龍今日主持通車祈福典禮表示，北汕路銜接鄰岸的媽祖文化園區，目前基座及展覽空間已完工，經過地方連署支持，市府已辦理追加預算，規劃興建媽祖文化雕像，帶動海線觀光。

北汕路是通往大安濱海樂園聯外道路，拓寬經費約六千萬元，今日完工祈福典禮，立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟在地里長到場共襄盛舉。

林佳龍表示，為串聯北大安與南高美成為「海線雙星」，市府積極營造海線生態、文化亮點，搭配西濱快速道路全線高架化及海線自行車道等，大安觀光文化發展逐漸興盛，及早將北汕路拓寬為15公尺、長570公尺道路；鄰近的「海翁橋」則已完成可行性評估及規劃，即將改建；加上旁邊的大安媽祖文化園區基座及展覽空間也已完成，市府規劃興建媽祖文化雕像，打造觀光旅遊勝地。

林佳龍說明，因為市議會在前市府時期，曾經決議要求市府不能再編列預算興建媽祖雕像，只能透過民間募款方式籌措經費，造成媽祖文化園區「有座無像」。市府為此重新定位大安媽祖文化園區，日前也已完成基座及展覽空間，經過地方議員的努力及里長的聯署支持，也在議會正式提案並通過。

市府已著手辦理追加預算，規劃興建媽祖文化雕像，希望儘快讓媽祖雕像坐落在媽祖文化園區，成為未來大安發展的最大亮點，搭配市府近年在大安濱海樂園規劃的砂雕展及海洋音樂祭等活動，期待帶動地方繁榮及就業機會。

蔡其昌表示，南高美、北大安，串聯起海線觀光新廊道，近年爭取經費規劃大安濱海自行車道，海線觀光遊客確實增加。現在658路公車也開進大安區，讓鄉親們的生活方便許多。