台中第三市場 彩繪花博通道引人氣

石虎家族躍然牆面，讓這條通道變得有活力。（記者張菁雅攝）

2018-08-21 17:33

〔記者張菁雅／台中報導〕緊鄰文化部文化資產園區的第三市場，被台中市政府定位為「文創市場」，結合周邊民意街文創市集攤販集中區的美食小吃，一起共榮發展。但在新建國市場啟用及信義街打通後，不少攤商直言生意受影響，市議員鄭功進因此向市府提案，在文資園區連接民意街攤販集中區的通道進行花博彩繪，日前已經完工，希望把花博熱帶進老市場。

鄭功進指出，位於台中市南區台中路的第三市場，在日治時期是敷島町市集，早年生意非常好，攤販從第三市場延伸到民意街一帶，民意街也成為台中市知名的合法攤販集中區之一。然而，隨著時代的變遷，以及民眾採買習慣改變，加上信義街打通後，到新建國市場更方便，第三市場生意顯著減少。

為了增添文創亮點，鄭功進屢向市府提案，在文資園區連接民意街攤販集中區的通道進行花博彩繪，通道兩側牆面以綠色為底，再加上台中花博識別標誌、花博吉祥物石虎家族等，原本昏暗的通道變得煥然一新，工程已在日前完工，民眾經過忍不住要和石虎家族合照。

經發局表示，市府先前已將第三市場硬體設施翻新，包括完成雨水污水分流、油脂截流工程及新建公廁等，現在趕在花博9月試營運前，增設花博走廊，並安排假日遊程專車到市場，帶動新商機。