鹿野花布燈籠館租約到期 恐面臨拆除命運

大原花布燈籠文化生活館原本是荒廢了18年的農民教室，經地方努力而有今日樣貌。（記者王秀亭攝）

2018-08-21 18:52

［記者王秀亭／台東報導］前後斥資3000萬元改建的鹿野大原花布燈籠館，才正式使用3年，卻因與退輔會台東農場租約到期，地上建物更可能因承租的鹿野鄉公所有意有償撥用，而面臨拆除命運，台東農場對此表示，一切依法行政。

鹿野客家花布燈籠館前身原是退輔會台東農場荒廢18年的農民教室，瑞源社區2003年成立花布燈籠工場，做出成績，鹿野鄉公所向上陸續爭取經費改建大原花布燈籠館，3年前啟用，並被文化部指定為地方文化館。

因應中央推動長照2.0政策，此處還是瑞源地區的樂齡學習中心、社區關懷據點、巷弄長照站及伯公照顧站，1周10個時段服務超過200人次以上的社區長輩。

鹿野鄉公所與台東農場的租約到期後，台東農場去年底通知鄉公所要收回，所有新建設施需在1個月內拆除。

在地居民難掩氣憤地說，花布燈籠館作老人長照據點，長輩們開心參與，日前還辦畫展，若被收回，瑞源已無適合的空間場域，長輩們該往哪裡去，法律規定是死的，人的思考是活的，公部門不應死腦筋。

承租的鹿野鄉公所對此保持低調，鄉長李國強強調仍在持續溝通，因土地所有人為國有財產署，台東農場是管理人，23日將召開協調會，無論有償或無償，都盼朝不改變現狀下撥用或價購。

退輔會台東農場副場長鄔弘盛表示，依退輔會規定委託經營的項目只能與農業有關，而被糾正，才在租約到期後收回。

鄔弘盛解釋，將朝有償撥用方向努力，但撥用前仍須把地上物拆除，才能辦理後續事宜，若協調未果，不排除以訴訟方式走法院，或許對雙方皆有利。