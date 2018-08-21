大甲警分局規劃新建聯合行政中心 4機關進駐站前商圈

2018-08-21 17:04

〔記者張軒哲／台中報導〕為方便大甲民眾洽公，活絡站前商圈發展，台中市府規劃於大甲警分局現址約1公頃土地新建聯合行政中心，讓區公所、戶政、地政與警察局分局等機關聯合進駐，就近服務。市長林佳龍今日前往視察，現階段市府已辦理此案先期規劃及可行性評估。

林佳龍今日在民政局主任秘書王淑貞、大甲區長劉來旺等人陪同下，視察大甲區公所預定遷建地點機4用地，並聽取大甲區公所「台中市大甲聯合行政中心新建辦公廳舍」簡報，包括立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟、李榮鴻及多位在地里長皆到場關心。

林佳龍表示，大甲是甲安埔地區中心，市府規劃建置聯合行政中心，提供更多更好的服務。他多年以來，與蔡其昌共同爭取大台中山手線，中央也已定案，規劃環狀鐵路，未來大甲車站不僅要立體化，也將進行高強度開發，相信整座大甲車站將成為海線重要據點。

大甲地政事務所與大甲警分局等廳舍，空間老舊及不敷使用，透過規劃大甲聯合行政中心，未來除結合區公所、戶政事務所、地政事務所及警察局大甲分局等機關合署辦公，將搭配緊鄰火車站交通動線加以串連，促進當地住商、觀光以及產業發展，以綜合性功能大樓的建置，帶動站前商圈繁榮。

蔡其昌表示，林佳龍在大甲地區的建設很多，投入與用心令人肯定；吳敏濟表示，這棟綜合性功能大樓的建置，將讓大家洽公更加方便，也為在地帶來新氣象；李榮鴻也說，期盼市府規劃完善提供民眾更好的服務。

民政局指出，公所舊有大甲辦公廳舍可朝供日間托老、緊急避難所或里活動中心等方向規劃。現階段市府已核准區公所動支107年第二預備金辦理此案先期規劃及可行性評估，未來規劃完成後，民政局將協助區公所爭取預算辦理後續的細部規劃及興建作業，預計2023年前可完工。