天龍國砸1.9億元美化後巷 竟淪為私人倉庫

北市府砸錢美化後巷，竟成私人倉庫。（記者郭安家攝）

2018-08-21 17:02

〔記者郭安家／台北報導〕老舊後巷雜亂不堪，台北市政府推「後巷整治及管線示範專案」，並將汙水下水道工程納入整治範圍，但台北市議員潘懷宗今下午於議會指，市府3年砸1.9億元完成457條後巷美化工程，但僅126條後巷同時配合進行下水道工程，後巷美化後，竟停放機車、堆雜物、加裝鐵門，形同拿公帑替私人倉庫裝修，也違背政策美意。

對此，工務局副局長張郁慧尷尬回應，後巷美化後，確實應該要維持淨空，如民眾加裝鐵門、新違建，也會涉及建築管理問題，她坦言不可以這樣做；工務局是執行後巷美化的前端單位，後續則由區公所、里辦公室管理，對於議員所提爭議，本週會馬上了解。

為改善後巷空間，衛工處制訂「台北市用戶接管手冊」，並規範由該處配合污水下水道用戶接管工程施工之同時，選擇後巷淨空達2公尺以上，將其規劃成開放空間，形成街廓社區之生活巷、通學巷、遊戲巷等主題性空間。

但潘懷宗對比發現，景華街某鮮蚵店後巷最近1年完成美化工程，巷子卻加裝鐵門阻擋通行，且巷內堆滿雜物，形同私人小倉庫；景華街附近還有後巷美化完畢，不到3年保固期就出現凹洞積水，工程品質堪憂。至於興華街也有後巷美化後推機車、雜物、花盆。

他說，後巷雖是私人產權範圍，但衛工處、建管處橫向聯繫欠佳、各走各路，衛工處做完後巷美化後就「任務完成」，僅在施做前告訴民眾不得停機車堆雜物，之後若亂停機車要民眾自行向建管處檢舉、自行處理，並未針對後巷美化訂定相關管理規範。

對於北市府3年砸1.9億元完成457條後巷美化工程，但僅2成、共126條後巷、同時配合進行下水道工程；張郁慧坦言需要來檢討，建管處則表示會配合工務局加強查察。