疫病》本土登革熱再增3例 疾管署：愛種菜要注意！

2018-08-21 15:30

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布國內再增3例本土登革熱，包含台中市2例、新北市1例，其中，新北市新增個案仍屬新莊區瓊林里群聚感染事件。目前部分病例多有菜園活動史，疾管署提醒，白線斑蚊愛好戶外，菜園也是常見棲息地之一，種菜民眾要注意儲水設備加蓋或清理，以避免孳生病媒蚊。

疾管署副署長羅一鈞表示，台中市繼出現今年首例本土登革熱後，再增2例個案，均感染第一型登革病毒。其中，烏日區個案8月15日發病，平時活動以烏日區工作地與新北市中和區住家為主，感染源調查中。

羅一鈞指出，大里區個案8月12日發病，但就醫4次、直到20日才被通報，平時主要活動除了住家外，就是位於大里區東昇里的某開心農場菜園，由於該區已接獲4例疑似本土登革熱通報，另3例檢驗中，4人均有東昇里菜園活動史，可能為一起疑似群聚感染事件，衛生局也已前往該菜園完成孳生源清除與噴藥並封園。

羅一鈞強調，台中市本土登革熱病例增加中，當地醫療院所應提高警覺，若有疑似個案使用快篩、通報，以利及早確診。

至於新北市個案，8月17日發病，因症狀持續於19日就醫被通報，並確診第二型登革病毒，住院觀察中。該個案發病前常至瓊林里某有機菜園活動，該菜園也是新莊區第9例個案、建安里60多歲男性活動地，研判與瓊林里群聚感染事件相關，而該菜園已於8月12日起封園，經衛生局多日噴藥、清除孳生源，病媒蚊指數已大幅下降。不過，羅一鈞提及，未來一週不排除瓊林里群聚感染事件仍有新增確診個案，但從新增速度來看，仍可望控制。

羅一鈞並提醒，白線斑蚊愛好戶外，舉凡有種植植物、蔬果的地方均是常見棲息地，種菜民眾要注意儲水設備加蓋或清理，以及落實巡、倒、清、刷等動作，避免孳生病媒蚊。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，今年國內共計22例本土登革熱，包含新北市13例、均為新莊區，以及台中市3例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。