先破壞再建設！斥資10億元 新北忠孝國中原址重建

忠孝國中正進行大規模的拆除工程。（記者翁聿煌攝）

2018-08-21 16:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市忠孝國中連日來正在進行校舍大樓拆除工程，怪手挖掘和敲擊聲震耳欲聾，因此影響社區民眾的生活作息和造成不便，校長洪慶源向社區民眾致歉，但是3年後，當地將有全新的校舍和綠意盎然的校園供社區居民休憩，以及490個車位的地下停車場，連帶提升整個社區的生活品質。忠孝國中因為房舍老舊、樓房氯離子含量高及防震係數力不佳，市府決定花費10億元經費，將整個學校拆除重建，其中6億元在學校下方興建地下2層、可停放490部車的大型地下停車場，對當地原本只靠路旁停車位的民眾而言，是一大福音。

洪慶源說，忠孝國中占地2.4公頃，此次分2階段重建，為避免影響師生上課，此次分2階段重建，第1階段即日起至2020年底，第2階段從2021年初至2022年2月止。

未來建築空間從原本的1/3降至1/5，原本教室數162間將減至82間，外加200公尺的環狀跑道，不僅每位師生擁有的空間比例大增，校園大幅綠化的開放空間，未來勢將成為社區最優質的休憩和運動場所，附近的房價已經有調高的趨勢。

洪慶源說，忠孝國中是新北市近來首座原址重建的國中，感謝市府支持學校全部整建，提供師生更安全的教學環境，對於社區民眾憂心未來停車場啟用，可能造成重慶路的出入口交通壅塞，校方會隨時注意，必要時於交通尖峰時段召請警方和義交協助疏導。