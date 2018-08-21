花蓮林田山園區再活化 重現林業聚落原貌

花蓮林田山林業文化園區是東部唯一一座被列入文化資產保護的林業聚落，保留下的日式建築群，是許多遊客慕名前往朝聖的一大亮點。（記者王峻祺攝）

2018-08-21 15:19

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮林田山林業文化園區位在台9線244公里處，是東部唯一一座被列入文化資產保護的林業聚落，經林務局近年陸續重新整修園區內部建築後，今年預計活化為「再現林業聚落的生活型文化園區」，導入現代科技重現林業歷史原貌。

有小九份之稱的花蓮「林田山」，占地逾15公頃，曾是台灣四大林場之一，在禁伐林木政策實施後，日式檜木房舍及運載鐵道就地保留，花蓮林區管理處自2002年起，陸續完成中山堂、林業生活館、醫務室、林業文物展示館、場長宿舍、公共食堂及修理工廠等建物整修，並修復部份林鐵，供遊客參觀體驗。

其中著名的「林業生活館」，原是一棟八戶洋式屋架的木構造建築，歷經60多年歷史，整修完成迄今，已舉辦多場藝文展覽，提供民眾更多元的遊憩空間；加上具有老舊風情的百年米店重新開張，那股純樸濃厚的人情味，深受遊客喜愛。

花蓮林管處有意再將林田山規畫成「再現林業聚落的生活型文化園區」，除重現林場早期生活場域，將透過舊鐵道的再利用工程，改善出入動線，並活化其他閒置舊宿舍區，提供Long Stay住宿體驗，並導入現代科技重現林業歷史現場，復興林業文化，藉著與社區密切合作，創造更多在地就業機會。

花蓮林管處表示，林田山文化園區完整，保存昔日生活機能，是全國唯一聚落型林場，日式宿舍建築群在2006年底，經花蓮縣政府公告為歷史聚落，89棟宿舍僅32戶有住人，其中的退休員工，已是園區內最生動的活歷史。

處長楊瑞芬說，林田山每年入園參觀平均約有30萬人次，創造周邊效益可達一億元觀光產值，相信未來在逐步完成各項新亮點後，人潮可再創高峰，讓民眾一走進園區，就能享受一趟有深度，並能認識台灣林業文化的遊程。