醫病》BMI值飆破51 壯男受三高、睡眠呼吸中止症所苦

徐先生（藍衣者）和趙先生（中）接受機械手臂治療後復原良好。黃挺碩（右一）說，對於有其他病症或年紀大的患者來說，機械手臂手術風險較低。（記者吳亮儀攝）

2018-08-21 15:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕52歲的徐先生體重曾高達166公斤、BMI值也達51，已是嚴重超重，除有糖尿病需定期施打胰島素外，還因有睡眠呼吸中止症、需長期戴呼吸輔助器睡覺。

基隆長庚醫院醫療團隊當時建議，徐先生可接受單一切口達文西機器手臂輔助胃繞道手術；術後復原順利，半年後體重已下降40公斤、睡覺也不需要戴呼吸器，胰島素目前已經停用且降血壓藥也減半，血糖及血壓都可以控制在正常範圍，肚子上幾乎看不到手術疤痕。

61歲的趙先生也因胃癌第二期就診，醫師為降低手術的侵襲性，也建議採用「單一切口達文西機器手臂」輔助全胃切除手術，在螢光顯影輔助下進行淋巴清除及食道空腸吻合手術。術後趙先生復原良好，出院後於門診接受輔助性口服化療藥物治療，目前已經超過一年，病情穩定控制中。

兩名患者今天都出席長庚醫院記者會，講話、行動都顯得精力充沛。基隆長庚醫院一般外科醫師黃挺碩指出，單一切口腹腔鏡手術的做法是將所有的切口集中於肚臍，利用特殊的裝置與改良的手術技巧，完成各種腹部手術，將疤痕隱藏在肚臍中，術後幾乎可以說沒有疤痕。

黃挺碩說，以往門診遇到年紀大的病患，常常腫瘤已是晚期，若身體有其他病症往往手術風險高，用機械手臂做手術風險會較低，對於不希望留下疤痕的病患來說，這也是個好選擇。

徐先生體重曾高達166公斤，經胃繞道手術治療後復原良好，肚子上也幾乎看不到疤痕，且可時常去爬山、行動自如。（記者吳亮儀攝）

罹患胃癌的趙先生經達文西機械手臂手術後，疤痕極小、幾乎看不見。（記者吳亮儀攝）