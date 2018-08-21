超萌年齡差志工組合推雲端發票吸睛 成效提升！

超萌年輕差志工組合推雲端電子發票大受歡迎！新竹市稅務局暑期打工的20歲大學生李沛澤與67歲志工施如秀搭檔推雲端發票，兩人差47 歲，但宣導效果奇佳獲肯定。（記者洪美秀攝）

2018-08-21 15:20

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府稅務局宣導雲端及電子發票推出「超萌年齡差」志工組合，果然成為最佳宣導員，7月至今已有200人申辦電子發票載具，其中20歲男大學生李沛澤是稅務局暑期打工的小鮮肉，與67歲志工施如秀相差47歲，兩人搭檔宣導雲端發票，一搭一唱，可說是最佳宣導拍檔。

就讀高雄科技大學會計系的李沛澤是新竹子弟，利用大二升大三暑假，回家鄉應徵稅務局工讀生宣導服務，年紀雖輕卻頗有架式，解說詳盡，獲不少婆婆媽媽肯定。

而宣導志工施如秀今年67歲，退休後加入志工團隊，雖對電腦及手機操作不熟悉，但與李沛澤搭檔，兩人默契十足，已協助200人申辦雲端電子發票。

稅務局表示，雲端發票宣導志工隊已成立3年，鼓勵民眾改變領取發票習慣，利用電子載具的雲端發票，可減少紙張的浪費，累計七月已有兩百人申辦，成效很不錯，要歸功志工與工讀生的宣導有方，而李沛澤和施如秀的宣導組合，因相差47歲，也成了「超萌年齡差」志工組。

稅務局表示，財政部從今年7到8月期起，針對雲端發票增開15組100萬元、1萬5000組2000元雲端發票專屬獎，總獎金達3500萬元，只要民眾消費持手機條碼，讓店員「嗶一下」，不用列印紙本發票，就可享有一般獎及專屬獎項雙重中獎機會，中獎機率大大提升，可電洽03-522-5161轉210。