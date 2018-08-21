在北市135處登山步道抽菸 最快年底吃萬元罰單

北市135處登山步道，最快今年底將公告所有步道兩側1公尺範圍內全面禁菸。圖為象山步道。（資料照）

2018-08-21 15:38

〔記者郭安家／台北報導〕台北市大地工程處長池蘭生今下午於議會答詢台北市議員潘懷宗時宣布，北市135處登山步道，最快今年底將公告所有步道兩側1公尺範圍內全面禁菸，山頂上的步道也一樣受規範，若登山客抽菸，經巡山員勸導不聽，將可拍攝存證，並由衛生局依「菸害防制法處」開2000至1萬元罰單。

池蘭生受訪表示，雖然預計年底公告實施，但目前最大問題是缺乏人力稽查，衛生局人員不會上山巡查，需由大地處人員每週巡查1次，但也需要蠻多人力，且有時候爬1處步道要花半天時間，目前人力執行有困難，因此大地處仍在研擬計畫。他說，配合政府禁菸政策，部分人行道已禁止抽菸，如來不及於年底公告步道禁菸，明年之後也會予以公告。

至於禁菸範圍，池蘭生說，則是步道兩側1公尺範圍處，如步道延伸至山頂上，一樣是步道兩側1公尺範圍內禁菸，屆時會將標線劃設清楚，但不會將整個山林劃設為禁菸區。

潘懷宗於議會質詢指，北市菸蒂火警4年473件，而北市135處登山步道，只有象山步道群在今年5月禁菸，有民眾反映該處運動時要避開二手菸，還有亂丟菸蒂情形，但今年5至7月象山步道違規吸菸零裁處，因1個月稽查人次僅5、6；潘詢問池蘭生「只有一條步道禁菸，不覺得很丟臉？」並呼籲北市府年底前公告禁菸，比照彰化縣登山步道禁菸政策。

池蘭生回應，會盡量趕在年底前公告禁菸；衛生局雖坦言，稽查人力確實有困難，但強調會盡量配合政策。

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