重機爭國道路權1年檢核揭曉 交長：開放與否再討論

2018-08-21 15:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應大型重型機車爭取行駛國道權利，交通部委託中華民國運輸學會，去年7月起於國3甲、台64線，以安全、秩序、行為3項指標，進行為期1年檢核；運輸學會今日公告最後一季檢核結果，若放大計算延車公里，將重機與小型車行駛里程一致化，這一年3項指標小型車表現都勝過重機。運輸學會表示，不過在行為指標的違規件數，最後一季重機違規件數創單季最低，顯示重機騎士不良駕駛行為有改善跡象；而這一年檢核結果，將會提供給交通部，做為研議是否開放國道讓重機行駛的參考依據。

不過重機究竟要達到什麼標準，是事故、違規率及秩序指標都不比小型車差，還是有逐漸進步，就可以擴大試辦路段甚至開放行駛國道，交通部長吳宏謀表示，目前尚未看到評估結果，也還沒開會討論，不過檢核、試辦、開放等循序漸進去做，不一定是好方式，因為如果評估下來是可行的，當然就可以擴大試辦，但弊多於利時就要很小心，貿然試辦若重機行駛情況不如預期，可能就收不回來。

安全指標是統計受傷及死亡件數，第四季檢核大型重機於國3甲發生1件受傷及死亡事故、小型車發生3件，台64線重機發生1件、小型車8件。若以百萬延車公里來看，小型車於國3甲發生0.215件、台64線0.163件，重機國3甲5.79件、台64線0.4件。

秩序指標是以警方違規取締件數做為評估基礎，重機於國3甲共12件違規、台64線129件，小型車則是2575件、2071件；而以百萬延車公里來看，重機於國3甲會是69.5件、小型車109件，台64線重機51.1件、小型車19.6件。運輸學會表示，值得一提的是，該路段這季針對交流道出口前插隊行為，改以科技執法僅行取締，96.9%違規舉發件數都是逕行舉發，讓以往隱藏的違規行為無所遁形；而呈現出來的結果就是，小型車違規件數增加約150%，重型機車這季表現優於小型車，

行為指標是以未保持安全距離、未保持安全距離變換車道、車道間任意穿梭（鑽車縫）、同車道併駛、違規使用路肩、沿車道線行駛、跨越槽化線、跨越雙白實線等8項指標為依據。觀測時段中，國3甲重機違規率6.04%、小型車1.38%，台64線重機違規率4.79%、小型車1.71%。

延車公里是指一段期間內，所有車輛於道路行駛里程總計，最貼近真實道路使用情形。檢核小組以每百萬延車公里做為各項事故、違規的發生機率，是考量車流總行駛里程數越多，該車種因行駛時間與其他車輛互動機會較多，累計發生事故或違規的件數也越高，所以需放大計算總延車公里。