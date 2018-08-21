夜間打亮古蹟！竹市步行城市計畫 獲前瞻建設3.62億

新竹市政府爭取中央前瞻經費，其中步行城市和八大古蹟夜間光景等計畫獲核定補助3.62億元，預計明年初動工，希望提供漫步的悠閒步行環境，也提升夜間的照明感。（記者洪美秀攝）

2018-08-21 15:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府再獲前瞻建設經費，市府向中央提出城市8大光景及夜間打亮竹市8大古蹟建築與城市節點的步行城市計畫獲前瞻城鄉建設「城鎮之心」補助核定3.62億元，將啟動舊城區、東門城、新竹車站等區塊，串聯步行空間，提供市民白天或夜晚不同感受的步行空間，感受年輕古城魅力。

市府都發處表示，步行城市計畫將串聯及提升步行空間，將改造車站下沉式廣場與東門城周邊，改造建國公園與城隍廟周邊環境，銜接隆恩圳、護城河、經國綠園道，新建汀甫圳學府之道，改造長和、綠光、民族公園與新竹公園市民廣場，同時要建置竹市步行城市指標系統。

另外市府也會針對已完成的城市8大光景做為步行城市計畫延伸，將舊城區內8大重要古蹟及歷史建築換上「新裝」，包含新竹車站、東門城、影博館、護城河、美術館、州廳、警察局及消防局，利用多層次的燈光投射，讓古蹟建物在入夜後呈現嶄新面貌，打造舊城區中打造璀璨的夜間步行廊帶，提供市民漫步光廊的環境，營造浪費的氛圍。

市長林智堅說，新竹舊城周邊已轉型為新興文創基地，有文創商店、精緻小廚及特色料理，為老街注入活力，市府此次獲中央前瞻經費補助，將把步行城市再進行串聯、提升步行空間，邀請市民來城市微旅行。

擔任步行城市計畫執行總督導潘一如認為，公共建設應擺脫以建築為主的單一思考，未來城隍廟、東門城與車站下沉廣場周邊步行環境改造，將會拓寬東門圓環步行空間、設置竹市步行城市導覽資訊系統、串接隆恩圳到東門及三民國小周邊外，也會透過大車站計畫，串聯生態生活、歷史文化、遊憩通學的步行城市。

都發處表示，步行城市計畫預定明年初動工，將從舊城區串聯隆恩圳、火車站、新竹公園、博愛街到18尖山及學府路、汀甫圳，加上城市8大光景的光影層次饗宴，希望突顯獨特的城市美學，打造友善步行城市。