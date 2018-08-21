快揪團練功！新北電競基地開幕

新北電競基地今天開幕，啟用記者會邀電競選手及實況主實際體驗。（記者陳心瑜攝）

2018-08-21 14:38

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府經濟發展局在三重打造「新北電競基地」，做為電競選手訓練、賽事舉辦、體驗及產業交流據點，空間規劃賽事區、體驗區、觀眾活動區、導播台、主播室和製播室等空間，新北市民和在新北就學的學子優先使用，今天熱鬧啟用，預計每年培養200名電競產業人才。

新北市長朱立倫表示，台灣電競選手參與世界級大賽，屢獲佳績，也吸引愈來愈多的年輕人投入電競產業，新北電競基地和產業界合作電競產業人才實務培育課程，也提供高品質電競體驗及安全的環境，讓青年朋友從娛樂到就業得到完整的支持。

新北市政府經濟發展局表示，新北電競基地鄰近捷運菜寮站，位於三重區重新市場三樓，是全國第一個由地方政府成立的電競人才培育基地。

經發局解釋，人才培育課程含括選手訓練、主播與賽評、電競遊戲產業講座、教練分析師訓練、賽事規劃與行銷、直播主訓練、遊戲設計養成、電競節目企劃及電競影片剪輯等9大領域，課程將於9月招生，皆為免費參加，以實務經驗養成為主軸。

經發局工商企劃科科長何國誠說，電競基地開放時間為每天上午9時至晚上9時，可致電02-29777789預約對戰區和體驗區時段，歡迎學子和學校社團使用，近日將開放線上預約。