彰縣府招待百位弱勢兒享用美食 歡度暑假

彰化縣府今天招待百位弱勢兒享用美食，歡度暑假。（記者湯世名攝）

2018-08-21 14:34

〔記者湯世名／彰化報導〕為讓彰化縣弱勢家庭兒童及少年歡度暑假，縣府等單位今天舉辦感恩餐會，邀請上百名兒少年安置教養機構及弱勢家庭的孩童們在享用美味的餐點，同時透過有獎徵答，提倡兒少正當休閒活動與網路使用安全，也教導孩子們學習用餐禮儀並珍惜食物。

今天中午在彰化市福泰商務飯店的餐會中，縣長魏明谷感謝福泰飯店的善心，全額贊助100人份的自助餐點，讓兒少們能夠享受到美味的食物與清涼飲品，同時也教育孩子們「粒粒皆辛苦」的理念，需要多少，就取用多少，避免浪費的狀況發生，更鼓勵孩子們學習，未來有能力的時候，也能貢獻社會，將愛延續下去，幫助更多需要被關懷的人。

福泰飯店中彰區協理嚴公誠強調，他們以「取之社會、回饋社會」的感恩理念舉辦這場餐會活動，希望帶給這些孩童們一個溫馨快樂的暑假回憶。

縣府社會處長黃淑娟則表示，藉由本次感恩餐會，落實兒童權利公約4大原則的生存與發展權，同時也讓兒少學習用餐禮儀，以及珍惜食物的精神，並結合有獎徵答宣導活動，讓孩子們除了享用美食，也促進兒少正當休閒活動與網路使用安全的認知，使孩子們擁有一個充實的暑假經歷。