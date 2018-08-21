扯的好厲害！清大美眉扯鈴驚艷聯合國世界大學...

清大學生邱怡澍等3人參加聯合國世界大學生領導大會，以高超的扯鈴表演躍上大會，讓世界看見台灣，更做最佳的國民外交，同時還穿有客家花紋的旗袍，展現台灣特色。（照片由清大提供）

2018-08-21 15:01

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學3名女學生參加聯合國主辦的世界大學生領導大會，其中科管所學生邱怡澍是去年的台灣小姐亞軍，她以扯鈴的傳統技藝，被拍攝進大會的官方宣傳影片，且是唯一在閉幕大會中表演的學生，高超的花式扯鈴技巧，讓各國的大學生驚嘆不已，是最佳的國民外交。

台灣並非聯合國成員，會場中無法展示國旗，清大學生邱怡澍於是在雙扯鈴的表演中，特別選紅色及藍色的扯鈴，讓「國旗色」的扯鈴讓世界看見台灣，甚至穿上有客家花紋的旗袍，展現台灣的服裝特色。

清大表示，世界大學生領導大會由英國人道主義事務組織與聯合國開發計畫署主辦，8月初在泰國曼谷的聯合國會議中心登場。今年大會有87個國家、1057名青年代表參加。

邱怡澍參與的服務項目是到泰國貧民窟與學童互動，教導英文及整理校園，並把募集到的物資送到貧童家中，她為拉近與學生距離，除了帶動唱歌，還教導貧童扯鈴，透過技藝的互動，除展現台灣的特色，也展現人道關懷精神。

從小學扯鈴的邱怡澍帶著貧童學扯鈴的鏡頭被與會的攝影師拍到，且被剪輯到大會的官方宣傳帶內，甚至主辦單位更邀請邱怡澍在閉幕大會上演出。

因閉幕程序緊湊，邱怡澍在3分20秒內完成高難度的扯鈴表演，全場有1000多位各國代表跟著音樂打拍子，讓她以身為台灣人為榮，更用國旗色讓世界看見台灣，還贏得滿堂采。

清大邱怡澍允文允武，拿過全國扯鈴冠軍，也是清華桌球隊一員，曾獲大專院校團體金牌；曾在清華創業日榮獲首獎及擔任外交部國際青年大使；更獲去年台灣小姐亞軍，明年會代表台灣參加國際小姐選拔，九月份還會到德國杜賓根大學當交換學生。

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