國中教師員額提高 教育部：13.5億挹注地方政府

2018-08-21 14:37

〔記者林曉雲／台北報導〕今年八月起的107新學年，國中班級教師員額編制，將從每班2名教師提高到每班2.2名教師，今天傳出部分縣市無法配合教育部政策辦理。教育部國教署中小學組長武曉霞說明，12年國教新課綱預計明年上路，國中教師員額編制已20年未曾調整，新課綱需要增加老師投入，教育部已和地方政府溝通一年多，故在今年新學年先行上路，有困難的縣市可再持續溝通協助。

武曉霞表示，在人事經費部分，行政院一般性補助款107年度已拉高補助的設算基礎，大部分縣市均能拿到相關補助，有些縣市因收支沒有差短而無補助，另對於偏遠地區學校教師人事費，用合理教師員額補助，110年可增加7億元經費，由教育部支出，此外，國中一千專案也是由中央買單，相關經費合計13.5億元可挹注地方政府。

武曉霞強調，考慮新課綱明年要上路，縣市增聘國中教師，已準備的縣市可先於今年上路，有些學校已辦理超額教師介聘已作業，但依新北市做法，目前超額介聘仍是紙上作業，如有缺額，老師仍可調回原校服務，有些縣市無法馬上聘任正式老師，可以先聘代理老師挹注在專長課程，教育局處都仍可和地方財主單位等再多溝通。

武曉霞指出，明年新課綱施行，教育部盼在今年儘速讓相關配套上路，經溝通，多數縣市仍可勉力達成，被超額的老師可回原校，是行之有年的配套，另可招聘相對優秀代理老師，對於地方政府的相關困難，教育部會持續溝通和協助突破。