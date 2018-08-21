耗16小時為百年保險櫃開鎖 日本開鎖達人踢鐵板

日本開鎖達人今天3度嘗試開啟冬山百年保險櫃，最後功虧一簣。（記者江志雄攝）

2018-08-21 14:50

［記者江志雄／宜蘭報導］號稱「沒有他解不開的鎖」日本開鎖達人，今天3度到宜蘭縣冬山鄉公所嘗試開啟百年保險櫃，最後功虧一簣，他此行來台要開啟3個「神秘保險櫃」，成功打開2個櫃子，唯獨冬山百年保險櫃踢到鐵板，櫃內放置何種「寶物」依舊成謎。

冬山百年保險櫃高90公分，長、寬各55公分，重達300公斤，約有50年沒有開啟，裡面放置何物引人好奇，冬山鄉長謝燦輝去年初懸賞5000元，徵求開鎖好手解開謎底，後來加碼到1萬元，至今沒人挑戰成功。

日本電視台上網發現本報報導，安排節目中「沒有他解不開的鎖」開鎖達人跨海來台，在全台安排3場開鎖行程，16、17日開啟冬山鄉百年保險櫃未果，之後，轉往嘉義市、新竹市北門國小，分別打開百年保險櫃，今天上午重返冬山鄉公所開鎖，仍以失敗收場，下午帶著失望心情搭機離台。

據了解，冬山鄉百年保險櫃轉盤的日文片假名模糊，又因年份久遠、開啟關鍵部位生鏽，日本開鎖達人前後共花費16小時，仍無法順利開啟。

謝燦輝宣布，開放各地好手為冬山百年保險櫃解鎖，選手必須依照正規方式開鎖，禁止外力破壞，獎金增加到1萬5000元。

日本開鎖達人說，這段時間如果沒人打開，日後會再度來台，挑戰台灣「最難解鎖的保險櫃」。

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日本開鎖達人（左）開鎖失敗，向冬山鄉長謝燦輝握手致意。（記者江志雄攝）

冬山百年保險櫃轉盤上的日文片假名，因年代久遠變得模糊。（記者江志雄攝）