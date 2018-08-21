驚呆國內外 狗狗冰淇淋逼真到讓人捨不得吃

業者推出逼真到讓人捨不得吃的狗狗冰淇淋。（圖擷自J.C.Co藝術餐廚臉書）

2018-08-21 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上瘋傳一則用湯匙吃狗狗冰淇淋的影片，影片中可見，用木質湯匙從狗狗冰淇淋的頭上劈下，畫面讓人震驚，無法想像居然只是冰淇淋，不過狗狗冰淇淋的可愛模樣讓網友紛紛直呼「太可愛，吃不下去！」由於太逼真而引起討論，更登上國際媒體。

高雄一間餐廳推出模樣可愛的「狗狗冰淇淋」，主打逼真到讓你捨不得吃，綜合外媒報導，狗狗冰淇淋有三種口味可以選擇，包括伯爵奶茶（拉布拉多犬）、義式巧克力（哈巴狗）和花生（沙皮狗）口味，每個售價約在110元至118元間。

據了解，業者每天僅能做出約100個狗狗冰淇淋，因為過程需透過特殊的模具來製作，這些模具能讓狗狗冰淇淋有毛茸茸的質感，從模具中取出後由員工進行最後的潤色，方能完成一隻可愛又逼真的狗狗冰淇淋。

許多網友到餐廳朝聖，紛紛表示「好可愛」、「太像真的」、「台灣餐廳太有才」等讚嘆的話，但並不是所有人都對狗狗冰淇淋感到有興趣，據《路透社》報導，24歲的顧客米亞（Mia Hsu）表示，狗狗冰淇淋看起來太栩栩如生，以至於用湯匙挖來吃感覺像是在傷害它，會有點難過。不過無論如何，狗狗冰淇淋的影片已在推特上擁有高達1470萬次的點閱率。