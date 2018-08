驚呆國內外 狗狗冰淇淋逼真到讓人捨不得吃

2018-08-21 14:56

〔即時新聞/綜合報導〕近日網路上瘋傳一則用湯匙吃狗狗冰淇淋的影片,影片中可見,用木質湯匙從狗狗冰淇淋的頭上劈下,畫面讓人震驚,無法想像居然只是冰淇淋,不過狗狗冰淇淋的可愛模樣讓網友紛紛直呼「太可愛,吃不下去!」由於太逼真而引起討論,更登上國際媒體。

高雄一間餐廳推出模樣可愛的「狗狗冰淇淋」,主打逼真到讓你捨不得吃,綜合外媒報導,狗狗冰淇淋有三種口味可以選擇,包括伯爵奶茶(拉布拉多犬)、義式巧克力(哈巴狗)和花生(沙皮狗)口味,每個售價約在110元至118元間。

據了解,業者每天僅能做出約100個狗狗冰淇淋,因為過程需透過特殊的模具來製作,這些模具能讓狗狗冰淇淋有毛茸茸的質感,從模具中取出後由員工進行最後的潤色,方能完成一隻可愛又逼真的狗狗冰淇淋。

許多網友到餐廳朝聖,紛紛表示「好可愛」、「太像真的」、「台灣餐廳太有才」等讚嘆的話,但並不是所有人都對狗狗冰淇淋感到有興趣,據《路透社》報導,24歲的顧客米亞(Mia Hsu)表示,狗狗冰淇淋看起來太栩栩如生,以至於用湯匙挖來吃感覺像是在傷害它,會有點難過。不過無論如何,狗狗冰淇淋的影片已在推特上擁有高達1470萬次的點閱率。

