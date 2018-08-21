驚呆國內外 狗狗冰淇淋逼真到讓人捨不得吃

業者推出逼真到讓人捨不得吃的狗狗冰淇淋。（圖擷自J.C.Co藝術餐廚臉書）

2018-08-21 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上瘋傳一則用湯匙吃狗狗冰淇淋的影片，影片中可見，用木質湯匙從狗狗冰淇淋的頭上劈下，畫面讓人震驚，無法想像居然只是冰淇淋，不過狗狗冰淇淋的可愛模樣讓網友紛紛直呼「太可愛，吃不下去！」由於太逼真而引起討論，更登上國際媒體。

高雄一間餐廳推出模樣可愛的「狗狗冰淇淋」，主打逼真到讓你捨不得吃，綜合外媒報導，狗狗冰淇淋有三種口味可以選擇，包括伯爵奶茶（拉布拉多犬）、義式巧克力（哈巴狗）和花生（沙皮狗）口味，每個售價約在110元至118元間。

據了解，業者每天僅能做出約100個狗狗冰淇淋，因為過程需透過特殊的模具來製作，這些模具能讓狗狗冰淇淋有毛茸茸的質感，從模具中取出後由員工進行最後的潤色，方能完成一隻可愛又逼真的狗狗冰淇淋。

許多網友到餐廳朝聖，紛紛表示「好可愛」、「太像真的」、「台灣餐廳太有才」等讚嘆的話，但並不是所有人都對狗狗冰淇淋感到有興趣，據《路透社》報導，24歲的顧客米亞（Mia Hsu）表示，狗狗冰淇淋看起來太栩栩如生，以至於用湯匙挖來吃感覺像是在傷害它，會有點難過。不過無論如何，狗狗冰淇淋的影片已在推特上擁有高達1470萬次的點閱率。

  • 用木質湯匙從狗狗冰淇淋的頭上劈下的影片已在推特上有極高點閱率。（圖擷自@babygrimey推特）

    用木質湯匙從狗狗冰淇淋的頭上劈下的影片已在推特上有極高點閱率。（圖擷自@babygrimey推特）

  • 伯爵奶茶口味的拉布拉多幼犬（左）及義式巧克力口味哈巴狗（右）。（圖擷自ling630729 Instagram）

    伯爵奶茶口味的拉布拉多幼犬（左）及義式巧克力口味哈巴狗（右）。（圖擷自ling630729 Instagram）

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