各機場紛紛加徵機場稅 新加坡、香港破千元

2018-08-21 14:52

〔記者陳宜加／台北報導〕香港機場宣布10月起調漲機場稅，每人出境費用將破1000元；日本仙台機場也將從9月28日起開徵離境稅，每人約197元。我國桃園機場目前徵收機場服務費為500元，相較鄰國多數機場要低。

各國機場稅包含機場向旅客收取各項費用，例如旅客服務費、旅客保安費、離境稅等。新加坡樟宜機場已自今年7月起加徵機場發展稅，旅客服務與維安費也調漲，每人出境費用增為1059元，為鄰近國家最高。

香港機場8月也宣布，為回收機場提升保安措施的成本，今年10月1日起，旅客保安費將由176元漲至196元，且預計2021年將再漲至216元；若加上既有離境稅、機場建設費，10月起每名旅客出境費用增為1018元。

日本仙台機場最新公告，今年9月28日起實施新收費標準，10月28日起離境的國際航班旅客，將開徵旅客服務設施費、旅客服務及維安費，共約197元。而日本東京成田機場目前出境費用約723元、大阪關西機場為842元、韓國首爾仁川機場約770元，均高於台灣。

桃園機場目前向出境旅客徵收機場服務費，103年從300元調漲為500元，根據移民署統計，去年出境人次高達2630.7萬，推算機場服務費收入高達131億餘元；過去機場服務費收入有6成挹注觀光發展基金，前年調整為5成，有半數分配桃機公司用於機場相關建設。