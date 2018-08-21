基隆清理廢棄纜線 長度可從基隆拉到屏東

基隆市政府推動清理天際線計畫，4年來已清理近95公噸的廢棄、無主纜線，讓基隆的天空及視野更加乾淨。（記者林欣漢攝）

2018-08-21 14:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府推動清理天際線計畫，今天宣布4年來已清理近95公噸的廢棄、無主纜線，讓基隆的天空及視野更加乾淨，市長林右昌說，這些纜線長度加起來408公里，可以從基隆拉到屏東，成果非常豐碩，「今年一定會破100公噸。」

林右昌指出，過去基隆的纜線雜亂不僅妨礙市容，更有許多安全上的疑慮，他上任後推動纜線清理的工作，從主要幹道開始清整到巷弄，雖然無從統計全基隆的廢棄纜線究竟有多少，市府會持續執行，直到全市的天際線都乾淨為止。

市府統計，2015年啟動清理天際線計畫，該年清理1萬2140公斤；2016年清出1萬3830公斤，並建立標章制度，由市府印製發給各附掛纜線業者，規定期限內未黏貼標章，即逕予剪除；2017年加入區公所一同配合清整，數量高達4萬9711公斤；今年截至7月底止，也清理1萬8160公斤，歷年清整量近95公噸。

「講起來簡單，推動起來很困難。」林右昌說，政策實施初期民政處、警察局等單位都反對，現在基隆的天空已愈來愈少看到如蜘蛛網般在天空中交錯的纜線，期許像是正濱漁港的色彩屋等基隆的美麗，讓更多人看見。

工務處長張元良表示，天際線要完全看不到蜘蛛網般的纜線，還是要與台電配合，已經在進行下一階段台電桿線地下化的推動，由工務處協助相關配電場設置地點的規劃及土地取得等作業，每公里約需2200萬元的下地費用，目前協調由台電公司負擔。