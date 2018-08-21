彰化蚵男看過來！牡蠣搬運機首次領牌「免費」

牡蠣搬運機就是俗稱的「蚵車」，彰化縣即將領牌上路。（彰化縣政府提供）

2018-08-21 13:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕首次領牌免費！彰化縣長魏明谷表示，「彰化縣牡蠣搬運機管理自治條例」已由農委會核定，縣府公告施行，將於9月15日起依法陸續發放俗稱「蚵車」的「牡蠣搬運機」牌證，為鼓勵納管，首次領牌免費！

魏明谷指出，蚵農早年採蚵都是駕駛牛車，慢慢變成腳踩的三輪車，目前以動力引擎三輪車為主要運輸工具，確實成為蚵農不可缺少的工具，以往沒有牌照，也無法可納管，一旦與其它車輛發生交通事故，在法理上也都居於下風，更要面臨「牡蠣搬運機」直接被沒入銷毀的命運。

魏明谷指出，根計統計，彰化蚵農約有500多戶，依照自治條例規定「牡蠣搬運機」領牌費300元，以後每兩年監理檢查費為300元，為了鼓勵蚵農把搬運機納管，首次領牌全數免費，由縣府編列預算支付。

農業處副處長郭至善表示，「牡蠣搬運機」可以行駛路線與範圍將分階段公告，但領牌證之後，萬一發生交通意外，搬運機將不會再被直接沒入銷毀，由於每部搬運機約為20萬元，蚵農將可以免除上路發生意外就有被銷毀生財工具的恐懼。

郭至善指出，由於「牡蠣搬運機」只能行駛在特定範圍，因此，搬運機要先檢驗通過才能領取牌證，將由農業處派人直接到蚵農家戶進行檢驗，必須有方向燈、大燈、救生圈等配備，而駕駛資格必須領有機車駕照。

郭至善強調，「牡蠣搬運機」只能坐有駕駛與助手，不得載客，違反者將先行勸導，一犯再犯將以自治條例開罰3000元到3萬元之間；而蚵農一再反映住家必須穿越台17線才能抵達沿海一帶的蚵田，希望能夠擁有省道穿越權，將會全力予以爭取。