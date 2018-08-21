新竹縣也有眷村給逛喔！91開放參觀

新竹縣長邱鏡淳（後左3）邀請大家9月1日利用週六前去湖口參觀整復後的裝甲新村風情。（記者黃美珠攝）

2018-08-21 13:42

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣的眷村也想重新發光發熱！縣府文化局利用歷史建築～湖口裝甲新村所做的「全體集合翻轉眷村」整復成果9月1日將正式亮相，縣長邱鏡淳昨天替活動造勢，邀請鄉親來看經過清理後不一樣的裝甲新村。活動當天，陸軍裝甲第584旅的戰鼓隊也將安排演出，現場並有「娃娃兵出動」的闖關遊戲、「1日班長市集」體驗，及眷村復古文創攤商等不妨前去一探究竟。

邱鏡淳說，很多鄉親對湖口裝甲部隊是很感興趣的，他小時候對這個部隊的印象，就是他們下鄉演習，大家對裝甲部隊的精實訓練莫不讚譽有加，營區旁的眷村，經過文化局兩年多來的努力，展現裝甲新村原來的，一旁的山東饅頭、或是水餃都是記憶中的眷村美味。

文化局局長張宜真說，湖口裝甲新村原有甲村和乙村，雖然甲村已被拆，但乙村於10年前已被指定為歷史建築永久保留下來。

該局於去年提出3期修復計畫進行修復保存，且進一步活化，目前已完成階段性任務，把曾經閒置、甚至被人縱火過的現場清理乾淨，重現當年的風采，未來將持續既行現況調查和細部規劃，最後第3階段將爭取經費，施工使其展現新的用途和風貌，期許是新竹縣推廣國防教育及文化觀光另1個重要的亮點。

所以這次配合今年93軍人節，縣府舉辦前述1天限定的整復成果展活動。

當天早上10典到下午3點，將有「娃娃兵出動」闖關遊戲，適合大小朋友共同體驗50年代復古遊戲，只要到服務台領取闖關卡，還有通關成功，就可兌換限量國軍陸海空摺紙娃娃等主題贈品。

「一日班長市集」活動則邀請裝甲新村原住戶、在地社團、國軍團隊共同辦理文創市集，展示眷村復古小物，以及有小朋友最愛的「小小兵換裝拍照區」，但僅限國小學童參加。