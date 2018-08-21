澎湖第37個照顧關懷據點 設在湖西龍門活動中心

澎湖第三十七個照顧關懷據點，在龍門社區活動中心正式揭牌啟用。（記者劉禹慶攝）

2018-08-21 13:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁入老齡化社會，廣設照顧關懷據點，成為社會福利施政重要一環；今日第37個關懷據點設在湖西鄉龍門活動中心，由縣長陳光復、議員成萬貫、陳振中、呂黃春金、陳慧玲、立委助理段湘玲及鄉長吳政杰等人，共同揭牌成立。

龍門村為湖西鄉人口重鎮，至2018年7月31日人口數約2022人、65歲以上有368人，老年人口比例為百分之18.2，由於龍門也是湖西鄉重要衛星漁港及澎湖出入客貨海運門戶，因此第37個照顧關懷據點設立在龍門，各界嘉賓雲集，村民們也踴躍出席，參加屬於自己的喜事。

揭牌成立儀式，由澎湖縣社區日間作業設施馬公站學童，帶來熱情舞蹈表演，包括外婆的澎湖灣、我們都是一家人等曲目，為活動揭開序幕，隨後由與會貴賓及龍門村長許文志、理事長林輝賓及縣長參選人吳政隆等人，共同揭牌啟用，隨後則安排貴賓致詞與茶點分享，縣長陳光復還當起招待，現場招呼資深長者享用美味的茶點。

龍門社區照顧關懷據點，9月份起由澎湖縣照顧服務協會進駐協助，輔導社區辦理獨居長者每週一至週五共餐服務，同時因龍門社區中心長期以來沒有冷氣，出席議員們也紛紛爭取社會處補助，希望裝設冷氣服務資深長者，讓關懷據點提供長者餐飲服務外，也能提供人際社交、休憩娛樂的舒適環境。