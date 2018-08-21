消保處抽查7家大型遊樂場 不合格率高達7成

消保處聯合查核國內7家大型遊樂場所，竟高達7成不合格。（資料照）

2018-08-21 13:02

〔記者陳宜加／台北報導〕暑假期間，遊樂園成為熱門消暑去處，但消保處聯合查核國內7家大型遊樂場所，竟高達7成不合格；其中，六福村消防管理不符規定，恐有安全疑慮。另外，當高空設施停止運作時，業者應變方式均不相同，建議主管機關入法規範。

為保障國人使用遊樂設施權益與公共場所安全，消保處聯合查核國內7家大型遊樂場所，針對建管、消防、食品標示、商品標示、廚房環境衛生、室內空氣品質與泳池水質檢測等項目，結果7家中僅2家全數合格，不合格率高達7成。

根據查核結果，消防管理有六福村1家不合格，違規態樣為餐廳探測器用塑膠袋包覆；衛生管理有義大世界、麗寶樂園等2家不合格，違規態樣為廚房未符合食品良好衛生規範準則；商品標示則有義大世界、麗寶樂園、遠雄海洋世界等3家不符規定，違規態樣為未標示廠商資訊、製造日期、內容物成分與原產地。

消保處指出，已請經濟部等各主管機關函轉各縣市政府，就不符合規定情形督促業者改善，截至目前已全數改善完畢，並經各縣市政府複查合格；未來將由主管機關督促地方政府，辦理不定期查核，違規業者已列入日後加強查核名單。

另外，有鑑於高空設施故障事故時有所聞，消保處亦針對空中機械遊樂設施停止運作時，業者緊急應變處理情形進行實地演練，但消保官王德明表示，目前尚無相關規範，僅由各家業者自訂作業程序，因此7家業者演練程序不盡相同。

他舉例，有業者雖有機電、救護人員等編組，但救護人員到場時機、遊客保護措施與疏散方式未詳細訂定標準作業程序，建議主管機關內政部研擬「機械遊樂設施緊急處理措施」標準作業程序，以利國內業者遵循，落實保護消費者安全。

王德明也提醒消費者，前往大型遊樂場首重公共安全，應注意相關路線與逃生動線；購買商品或食品時務必認清標示，經政府輔導管理的業者均設有觀光遊樂業標章並投保公共意外責任險，對消費者較有保障，發生消費糾紛也可以申訴。