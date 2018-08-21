新莊內外夾擊滅蚊 未繳回噴霧罐最高罰30萬

衛生局針對新莊區瓊林里第11例及第12例登革熱病例周圍，進行化學噴消作業。（圖由衛生局提供）

2018-08-21 12:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市登革熱疫情嚴峻，目前累計有12例本土病例，因第11例與第12例住同棟大樓，衛生局針對個案周圍戶內100公尺及戶外200公尺進行化學藥劑噴灑消毒，戶內外夾擊滅蚊，無法配合入戶噴消的民眾，必須至新莊區瓊林里里長辦公室領取噴霧罐，最晚在8月24日前繳回，若拒絕領取或未繳回噴霧罐，最高將開罰30萬元。

衛生局今天上午召開登革熱防疫記者會，衛生局長林奇宏表示，北部地區登革熱病媒蚊是白線斑蚊，生活史與繁殖地點有8成在戶外，其餘2成在戶內，防疫工作重點在於「內外夾擊」，戶外包括盆栽與市民農園，最近雷陣雨頻繁，竹節與大型植物的葉鞘成為天然積水容器，成為戶外孳生源，本週將進行大規模清理與噴灑消毒作業。

林奇宏說，衛生局與環保局8月20日針對瓊林里登革熱的第11與12案周圍執行戶內100公尺及戶外200公尺噴消作業，採戶內外同時夾擊方式滅蚊，總計入內噴消346戶，另有326戶無法入內。

衛生局提醒，無法配合入內噴消的民眾，務必至瓊林里里長辦公處（新莊區新樹路113巷32號）領取噴霧罐，在家自行噴消，使用後最晚於8月24日前繳回里長辦公處，若拒絕領取或沒繳回噴霧罐，可依傳染病防治法，最高處以30萬元罰鍰。