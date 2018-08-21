新北辦823砲戰文史展 朱立倫：追求兩岸和平

2018-08-21 12:42

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府紀念823砲戰60週年，今（21）日在市政府一樓大廳舉辦「走過烽火｣文史展開幕典禮，市長朱立倫致詞說，今年60週年的823炮戰，是捍衛中華民國、保衛台灣，的關鍵性歷史戰役，紀念823最重要的目的是追求兩岸的和平。

受邀出席文史展開幕活動的除了當年參與823炮戰的老兵，還有金門縣副縣長吳成典、立委楊鎮浯、陸軍第六軍團關渡地區指揮部指揮官賴榮傑少將等人，眾人一起在台上推啟橫桿，代表邁向和平，也向老英雄們致敬。

民政局長江俊霆表示，「走過烽火｣文史展，與金門縣政府、陸軍六軍團關指部、新北市823戰役戰友協會合作，展出期間為8月21日至27日，內容除有823戰役史、老照片、戰友見證區、金門鄉親在新北等靜態內容，並別出心裁設置體驗區，讓民眾回溯823戰役的歷史與記憶。

六軍團關指部也提供當年戰備英雄之一的105榴彈砲參展，為呈現105榴彈砲發射前國軍戰備士氣，民政局也提前募集當年當砲兵的市府同仁跳砲操，向老戰友們報到及敬禮，精神抖擻的演出，搭配地雷、砲彈音效，及防搶灘軌條砦、防空降樁等場佈，現場砲聲隆隆，相當精彩；現場還有展出金門酒廠與金合利菜刀的砲戰紀念酒、砲彈彈殼做出來的菜刀、真實砲彈等，金合利提供陳展期間購刀9折優惠。