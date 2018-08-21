敷山籟愛玉面膜有變白？ 許立明：我老婆說有

高市代市長許立明（右）與原民會主委谷縱（左），親自敷上山籟愛玉面膜。（記者王榮祥攝）

2018-08-21 12:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市代理市長許立明日前為原住民特展、山籟愛玉面膜背書，並且當場給臉、親自敷上面膜示範﹔高市原住民議員俄鄧‧殷艾今質詢時肯定許立明用心，並追問敷過面膜後有沒有變白，許立明笑說：老婆說有﹗

高市原民會日前偕同環保、農業等單位，共同策劃青山藍海‧綠廊道，山籟愛玉Kaohsiung Tabakal慶豐收活動，主打愛玉面膜，同時也推廣型農、環保市集，吸引大批民眾參與，迴響熱絡。

原民會主委谷縱說明，高雄桃源區愛玉產地約兩百公頃、全國最大，年產值近3千萬元﹔原民會長期輔導、開發出多種山籟愛玉系列商品，包括即享包、面膜及面皂等，讓原本著重食用的愛玉，變得更實用。

為了幫慶豐收活動宣傳，高市代市長許立明與原民會主委谷縱，活動前夕曾敷上面膜做宣傳，成功為活動暖場。

俄鄧‧殷艾今天肯定市府用心，還形容許立明敷過面膜後，感覺真的有變白，也請許立明分享用過心得﹔許立明笑說，老婆說有（變白），但其實用最多的是谷縱，看看他就知道面膜效果還不錯。

大力支持原民特展的高市副市長蔡復進也強調，山籟愛玉面膜敷起來的感覺很舒服，他也為面膜背書，真的有效果。

官員私下爆料，當天許立明跟谷縱敷面膜時，本來要拉新聞局長張家興一起，結果張家興當場落跑。

許立明透露，老婆說他敷完面膜有變白。（記者王榮祥攝）