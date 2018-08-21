反南鐵東移自救會抗議 質疑存在土地開發利益

2018-08-21 11:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕反南鐵東移自救會今再集結高雄高等行政法院前，選擇該案都市計畫行政訴訟第3次準備庭前，抗議鐵道局、南市府強制迫遷，要求停止土地掠奪，強調將為土地權益、平和正義團結努力，自救會長陳致曉強調，南鐵不東移並不會造成鐵道地下化無法執行。

陳致曉直指，南鐵東移存在開發利益影響居民權益，鐵道局和南市府均稱沒有開發利益，但自救會發現包含三大開發利益，包括火車站區開發利益、沿線騰空土地開發利益、安置宅土地賤賣給金主的利益；火車站區開發利益有權利變換、設定地上權（BOT），沿線屬第二階段區段徵收，鐵路兩側各百米土地空出及重劃利益。

至於安置宅土地賤賣部分，陳致曉指南鐵東移未成案前，就以安置災民為由賤售，並以市價的3分之1賣給建設公司，並於徵收案未啟動前，曾以公文逼迫居民交屋，陳表示，前兩次行政訴訟準備庭，自救會曾提出證據指存有土地開發利益。

他指鐵道局、內政部、南市府都主張沒有土地利益，法官曾要求鐡道局提供若南鐵不東移，會影響鐵道地下化的研究計畫和相關資料，鐵道局和內政部原承諾提出，但居民均並未看見相關研究被公佈。

據了解，鐵道地下化工程於2007年間，鐵道局以增加西側距離，保護台南車站國定古蹟，以及縮短工期、減少交通衝擊、增加地面路廊為由，變更為東側不設臨時軌，採用永久軌施作東側，需區段徵收、拆遷住戶，但被指侵害住戶權益，並組成反南鐵東移自救會，抗爭至今，並向高雄高等行政法院訴訟。

20多人高呼抗議後，律師進入法庭陳述攻防，居民也有秩序地魚貫進入旁聽。

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