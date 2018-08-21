興中校長拒絕縣府點交 陳金德要議處

2018-08-21 11:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府接管縣立興中國中行政大樓2、3樓，縣府昨天到校點交，但校長李俊緯不願簽名；宜蘭縣代理縣長陳金德指出，興中事件校長對縣府的要求拒絕、不配合，相關事件也不主動溝通，他要求教育處調查，將興中校長送宜蘭縣校長成績考核委員會議處。

興中國中校長李俊緯8月1日甫上任，但學校爭議不斷，縣府秘書長邵治綺昨天到校辦理點交，但李俊緯不願簽名，讓氣氛尷尬；陳金德今在縣務會議指出，在接收興中空間的過程中，校方與縣府的公文往返，一再拒絕縣府的要求，不願配合，甚至在相關事件上，不主動與地方溝通，傳播錯誤的資訊。

陳金德指出，要求教育處針對現任興中校長調查，把結果移送宜蘭縣校長成績考核委員會議處；李俊緯喊冤，並沒有故意不配合縣府，學校有學校的困難，但尊重長官的考量。

針對甫接任興中校長，就遭到懲處，是否不合理；李俊緯指出，事情碰到就是要解決，他問心無愧，但坦然面對，大家有不同立場各有難處，他也覺得陳金德辛苦了。

另外，宜蘭縣政府縣府已要求各國中小盤點校內餘裕空間，預計10月20日完成；教育處表示，依據宜蘭縣立國民中小學校餘裕空間活化實施要點，學校如隱匿餘裕空間不報，無正當理由辦理餘裕空間活化，得檢討校方責任，依據教職人員的獎懲辦法議處，希望全縣各國中小配合。