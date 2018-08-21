虛擬實境、電子書... 科技展前進蘭嶼學童好樂

2018-08-21 11:01

［記者王秀亭／台東報導］科技部「2018科技山手線．連結你我的AI基地」暑期科技展移展至蘭嶼，包括土石流、探捕獲等虛擬實境、人造血動畫電子書等20項展品，全都前進蘭恩文教基金會展出，蘭嶼學童開心迎接難得的科技展，個個玩得好快樂，科技部科教發展及國際合作司表示，展覽明天將移展至綠島，島上居民、學生可把握機會前往了解。

科技部科教發展及國際合作司研究員湯卿媺表示，科技部「高瞻計畫」及「科轉計畫」，與政大附中、彰化師大、南科實中、高雄科工館等學校、博物館合作，將新科技融入創新教學課程，或做出讓民眾了解的各式展品，為讓頻眾了解這些科普活動，提升對新興科技的素養及興趣，結合兩項計畫成果，以展覽形式，方便民眾親身體驗。

考量偏鄉民眾，尤其是離島居民交通不便，到都會區看展不易，7月在台中展出後，將展覽移師台東蘭嶼、綠島。

昨天上午在蘭恩基金會開展，湯卿媺說，蘭嶼各級學校重視環境教育，展品中有以虛擬實境（VR）模擬土石流情境、如何以現代科技「仿生向日葵」，還有「鈣迴路碳捕捉的沉浸式VR情境科普遊戲」，及透過平板電腦裡的「人造血動畫及電子書」揭開奈米鑽石製作人造血的精妙歷程等。

多數學童在導覽人員的帶領下，透過簡單的操作，越玩越專注，還「愛不釋手」，直說原來科技不遙遠，它就在生活周遭，用點心思就能有大改變，希望未來還有機會在蘭嶼就能看到、玩到。

湯卿媺表示，今天20項展品就會移展至綠島，明天將在綠島國中展出一天，希望島上居民及遊客都能前往一探究竟。

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