高捷岡山路竹延伸線第二階段初審過關 爭取政院儘速核定

高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段初審過關。（高市捷運局提供）

2018-08-21 11:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局今證實，高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段已通過綜合規劃報告初審，將持續爭取中央各部會支持與協助，請行政院儘速核定本計畫。

捷運局說明，交通部本月20日召開「高雄捷運岡山路竹延伸線（第二階段）綜合規劃報告」初審，由交通部鐵道局長胡湘麟主持，會議結論要求高市府依與會各單位所提意見，修正報告書完畢並經確認後，提送交通部委員會審查。

捷運局表示，高捷岡山路竹延伸線（第二階段）可行性研究報告經中央多次審議，終獲審議通過並由行政院106年1月3日核定在案，接續的綜合規劃報告於106年12月27日正式報請交通部審議，經交通部107年3月19日、107年7月4日兩次提出書面審查意見，並經市府分別於107年4月25日及107年7月26日修正回覆後，於20日召開審查會議。

捷運局長吳義隆指出，岡山路竹延伸線（第二階段）起點銜接第一階段岡山車站，行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、路竹市區，止於湖內區台鐵大湖車站附近（台1線與台28線交叉口），全長約11.63公里，共設置7座車站，總工程費約272.69億元。

吳義隆局長進一步表示，本案為行政院「前瞻基礎建設計畫」軌道建設項目，並且為「高雄海空經貿城整體發展綱要計畫」中運輸類別之重要建設計畫，可直接服務岡山、路竹地區35.3萬民眾及各產業園區的19.5萬就業人口，可服務沿線高雄科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等數千億產值之各大園區。

吳義隆強調，本案市府將持續爭取中央各部會鼎力支持與協助，請行政院儘速核定本計畫。