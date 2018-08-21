包裝食品新增5項過敏原標示 後年7月上路

食品藥物管理署今天公告「食品過敏原標示規定」，在現有的6種過敏原標示外，新增包括含麩質穀物、大豆等過敏原標示，總共11項。（資料照）

2018-08-21 10:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天公告「食品過敏原標示規定」，在現有的6種過敏原標示外，新增包括含麩質穀物、大豆等過敏原標示，總共11項。

現規定蝦、蟹、芒果、花生、牛奶、蛋等6項過敏原需強制標示在食品包裝上，如今增加到11項。

項目分別為：甲殼類及其製品；芒果及其製品；花生及其製品；牛奶、羊奶及其製品，但由牛奶、羊奶取得之乳糖醇，不在此限。

蛋及其製品；堅果類及其製品；芝麻及其製品；含麩質穀物及其製品，但由穀類製得之葡萄糖漿、麥芽糊精及酒類，不在此限；大豆及其製品，但由大豆製得之高度提煉或純化取得的大豆油（脂）、混合形式的生育醇及其衍生物、植物固醇、植物固醇酯，不在此限。

魚類及其製品，但由魚類取得之明膠，並作為製備維生素或類胡蘿蔔素製劑之載體或酒類之澄清用途者，不在此限。

使用亞硫酸鹽類等，其終產品以二氧化硫殘留量計每公斤10毫克以上製品。

食藥署表示，因需要給食品業者更改標示的緩衝時間，因此實際上路日期將在2020年7月1日。