抗爭有效！興中國中餘裕空間 陳金德鬆口暫不給華德福

興中餘裕空間暫不給華德福使用。（記者林敬倫攝）

2018-08-21 10:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府清出五結鄉興中國中餘裕空間，原預計要給慈心華德福高中使用，但因地方反彈聲浪過大，宜蘭縣代理縣長陳金德今宣布，暫緩興中餘裕空間指定給華德福，將與地方持續溝通，了解真正的民意，但興中的餘裕空間，管理單位已變更為縣政府，他強調，縣府辦得是國民教育不是家教班。

縣府昨點交興中的餘裕空間，但校長拒簽名，縣府研擬將興中的行政大樓2、3樓管理單位改為宜蘭縣政府，正式接收；此案討論近4個月，爭議不斷，陳金德今在縣務會議，再度針對此議題裁示，堅定縣府立場。

「台塑企業不會有這樣的事!」陳金德指出，興中分組教室1周只上11堂課，書藝、紙藝教室每周加起來也只有11堂課，1間教室1周可以上35堂課，明顯使用頻率不高，不符效益，空間本來就該釋出。

「縣府是辦國民義務教育，不是家教班!」陳金德表示，現在網路發達，教師工會的聲量很大，導致校長都無法指揮老師了，更何況是縣府?但這些不一定是多數人的聲量，教育資源的合理使用，也是教育的一環，將多餘的資源分享共用的價值，也是老師要教學生的。

陳金德表示，鑒於地方對華德福進駐有疑慮，決定暫緩將興中餘裕空間給華德福，縣府將持續與地方溝通，找尋真正的民意，不要被少數人的聲音綁架，不過，興中餘裕空間管理單位已變更為縣政府的計畫。

陳金德指出，興中餘裕空間，未來除了華德福，公共托嬰中心、幼兒園、長照日照中心及日照照服員訓練空間等，都是選項。