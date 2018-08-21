屢修屢壞 中橫109K地層滑動常「卡」車

中橫109K因地層滑動毀損，公關工務段另闢上線山路供貨車等行走，最近因天雨路滑及泥濘，常有貨車等卡在半路。（圖由民眾提供）

2018-08-21 10:10

〔記者歐素美／台中報導〕上週六高雄某工會團體至福壽山武陵3日遊，遊覽車行至中橫公路109公里處，遊覽車不上去，還勞動乘客下車推車，險象環生，其實，中橫109K於去年6月，因大雨毀損400多公尺路段，地層嚴重滑動，谷關工務段屢修屢壞，只好採用管制放行措施，近日因大雨及地震不斷，天雨泥濘，才經常造成「卡」車，近日將另闢上線山路，供遊覽車及貨車等通行。

谷關工務段表示，去年6月大雨造成中橫109K梨山往大禹嶺路段約400公尺路面毀損，因整個約200公尺高的邊坡滑動，工務段進行5、6次的保護工程，但屢修屢壞，幾乎無法行走，因修復工程浩大，為兼顧地方觀光及運輸水果等需求，又無法徹底封路進行工程，目前正另闢上線山路供民眾通行，預計約1週才能完工。

目前中橫109K採每2小時放10分鐘的管制措施，上午8、10、12點及下午1、3、5點各放行10分鐘，晚上則管制禁止通行，並24小時派員監控。

谷關工務段表示，最近因地震及大雨不斷，109K路段常泥濘不堪，若車子動力不足或載運的貨物較重即易卡在路上，日前高雄遊覽車卡在109K，是因遊覽車動力較小 ，加上天雨路滑，廠商怪手較慢到場協助挖除濕泥導致。

谷關工務段表示，109K目前將分5階段修復，第一階段將先打設上邊坡便道，以改善陡坡問題；接下來將於原有下線路段進行柔性結構，墊高下陷部分，避免上路被邊坡災害阻斷；然後再做更完整的鑽探，以了解地質破壞的成因；在兩處野溪施作多階攔石壩，避免野溪沖蝕下刷，抑制邊坡滑動；後續再研議是否做集水井、止滑樁或者直接做橋跨越災區。

谷關工務段強調，中橫109K位於海拔2800公尺，各種工程方案難度都很高，且經費龐大，完整復建恐還有漫長的路要走。

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