不跳曼波也不跳票！南投情人橋身拉直 9月底前完工

南投市「浪漫情人橋」工程已復工，原本S形彎曲的橋身已拉直，使得橋身搖晃問題獲大幅改善。（記者謝介裕攝）

2018-08-21 09:48

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市「浪漫情人橋」新建工程，歷經一波三折後，最近又恢復施工，隨著「S形」橋身拉直，不但橋身搖晃問題獲解，且已進入最後的引道架設、銜接的細部工程，縣府工務處長陳錫梧拍胸脯保證，此次絕不會再跳票，最遲9月底以前可完工。

「浪漫情人橋」跨越貓羅溪，聯繫位於會展中心的南投燈會的會場與南投沙雕文化園區，方便民眾兩地之間徒步往來，免於與車爭道的危險。

惟2月間配合南投燈會活動，因主體工程未驗收便啟用，且以竹材替代鋼材的橋樑兩側臨時引道，一度也出現受損傾斜危及大眾安全的狀況，加上4月間承包商傳出跳票3億元財務危機，導致該工程處於停擺，一連串意外事件，使得整個興建進度嚴重落後，引發民怨四起，民眾甚至揶揄縣府，難道是要放到明年燈會時，再如今年依樣畫葫蘆搭建臨時性的竹鷹架引道嗎?

縣府工務處長陳錫梧指出，「浪漫情人橋」橋長約360公尺，橋寬從2至4公尺不等，總工程費5000多萬元，目前廠商已復工加快施工腳步，包括橋身搖晃問題，也將連同兩側引道興建工程一併改善。

陳錫梧進一步表示，當初橋身因採S形彎曲造型，以致橋上人員一旦過多，橋身便可能因重心偏離而出現搖晃，目前已透過斜張拉力工法穩定橋身，且聯繫沙雕文化園區的引道也已積極進行架設，僅剩主體橋身與引道之間的細部銜接工作，有信心在9月底以前全部竣工，進而平息民怨。