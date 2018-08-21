軍人帥父幫梳頭 1歲前世情人「萌站姿」秒融化網友...

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼照發文，本來是要抱怨軍人丈夫對1歲8個月大的女兒軍事化教育，沒想到反被底下網友一片讚聲洗腦，覺得老公好棒。（圖擷取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-08-21 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕超萌小小女軍人！一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼照發文，原本想抱怨軍人丈夫對1歲8個月大的女兒近似軍事化教育，連簡單的梳頭也要「稍息」，沒想到反被底下網友一片讚聲「洗腦」，覺得「老公這樣好棒」。

女網友表示，自己一直在忍「我們家的軍人爸爸」，接著解釋從女兒學走路開始，「動不動要她對腳步，什麼一是左腳二是右腳」，沒想到更扯的出現了，「梳頭還要稍息？」

文末還附上一張照片，可見打赤膊僅穿了條紅內褲的父親，一臉專心地右手拿著粉紅色梳子，左手輕捧前世情人的後腦杓，一下一下地梳順，身穿睡衣的女兒，則打開雙腳至與肩同寬，雙手交叉稍息站好，父女倆的逗趣畫面讓人看了會心一笑。

大批網友驚呼「女兒站姿真可愛」、「愛的教育、鐵的紀律」、「職業病」、「你們這樣的家教很好」、「爸爸這樣跟女兒互動很好耶」、「爸爸厲害」、「姿勢很專業」、「這絕對是放閃」。

原PO見狀回應，本來是在抱怨先生「有點軍事教育」，可是一堆人都說他教得好，讓她不知不覺中，也被洗腦覺得老公好棒，並稱老公是出了名的愛女兒，都是透過玩樂方式教養，從未兇過、打過，也沒有虐嬰。