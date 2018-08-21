污染頻傳 竹縣擬推新豐鄉污水下水道系統

新豐鄉市中心的餐飲業和人口密集， 新豐溪流域易有水質不佳的情況發生。新竹縣政府已提出新豐鄉污水下水道施實計畫爭取納管。（記者廖雪茹翻攝）

2018-08-21 08:42

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新豐溪流域經常發生污染情事，鄉親憂心影響溪流生態和居住環境；縣府表示，已提出新豐鄉污水下水道實施計畫，送營建署推動會審議，目前正依委員意見修正計畫中。

新豐鄉民鄭進宅表示，本身住在新豐溪的支流-茄苳溪畔，對於茄苳溪的污染感受深刻，溪流經常會傳來刺鼻的異味、水質呈深褐色、或是出現大量泡沫，如果用地下水養魚，魚群很快就死亡。

鄭進宅說，茄苳溪流經新豐鄉的員山、松林、松柏、崎頂、重興、上坑、鳳坑、新豐等共8個村，居住人口超過全鄉總人口半數以上，且下游仍有農業灌溉引水，但屢傳污染，恐造成溪流生態的破壞，影響鄉親的生活環境，建議政府應徹底整治溪流，正視水環境議題。

縣府環保局表示，茄苳溪為新豐溪的支流，屬丙類水體，長期監測為中度污染。排入茄苳溪的列管事業有6家（含新竹工業區283間公司一家，統一納入污水處理系統）。但過去曾發生嚴重的泡沫污染，追查發現大多是工業區外的工廠所為，也依法開罰。

環保局水污科表示，新豐溪流域是重點稽查流域；不過，新豐鄉的生活污水因尚未接管，而工業區周邊的餐飲業和居住人口較為密集，流域支線的確較易有水質不佳的情況發生。

工務處下水道科表示，竹縣除竹北市和竹東鎮已正在建置污水下水道系統，縣府也提出新豐鄉污水下水道施實計畫，預計分兩期10年進行，目標是接管9175戶，總經費概估16.87億元。