環保局開放happy cash加入city bike租借更便利

2018-08-21 07:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府環保局宣布遠鑫發行的有錢卡happy cash加入高雄市公共腳踏車city bike多卡通營運模式，民眾能選擇使用一卡通、有錢卡或信用卡來租借city bike暢遊高雄。

環保局長蔡孟裕表示，有錢卡與一卡通都屬於電子票證，租借方式相同，都需要先於租賃站登錄記名成功後才能租借腳踏車。

民眾使用電子票證（有錢卡與一卡通）或是信用卡，租借費率皆為前30分鐘免費，第31至60分鐘5元，第61至90分鐘10元，第91分鐘後每30分鐘20元。

環保局表示，公共腳踏車騎乘者傷害保險已於今年實施，提供民眾於租車期間內因遭受意外傷害事故，致傷害住院時，可獲得最多90日，每日1千元的住院傷害醫療保險金；致殘廢或死亡時，最高1百萬元的保險金。

由於採取實名制投保，因此民眾在公共腳踏車系統登錄的身分證字號必須正確無誤，否則一旦不幸發生意外，若傷者資料與租賃者登錄的資料不相符，將無法獲得理賠。

環保局表示，目前開放租借city bike的有錢卡happy cash必須為二代卡，民眾可利用卡片背面是否有標示「CARD-V2」來進行辨識，詳細使用方式可至高雄市公共腳踏車官網查詢http://www.c-bike.com.tw。