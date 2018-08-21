環保局推公共腳踏車APP將於11月上路

2018-08-21 07:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市全國首創C-bike今年完成300站，設有24小時語音客服系統，但對聽障者仍不方便，環保局現行於各站體設有QR code，民眾掃描就能線上留言，並開發公共腳踏車APP，預計將於11月上路，具有線上報修、滿車無法還車通報等功能，方便民眾下載APP一指就通。

高市公共腳踏車C-bike受歡迎，每月使用人次由營運初期98年不足1萬人，逐年增加至去年452萬人次，以月平均成長人次達44倍，今年3月更創下單月44萬搭乘人次新高，並達成拓點300站的目標。

根據統計，高市聽障者大約1萬2000多人，環保局重視民意，近來有聽障朋友向民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻陳情，指出C-bike線上客服系統應改善，如遇車輛或票卡出問題，甚至因改名需重新綁定一卡通，資料更新卻無法使用語音電話，只能拜託路人及友人代為致電。

林智鴻為弱勢發聲，強調高雄是友善城市，應重視聽障朋友需求，希望環保局協助改善；環保局正開發公共腳踏車APP，具有線上報修、滿車無法還車通報等功能，預計將於今年11月上路，方便民眾下載APP，不但一指就通，服務更是全方位。

環保局表示，現行各C-bike租賃站均張貼二維條碼QR code，民眾掃描會進入公共腳踏車臉書粉絲團專頁，民眾可於專頁上留言，環保局委外的高捷線上客服人員收到訊息，會立即通報回覆處理情形，歡迎民眾多加利用。