南部3縣市大雨特報 午後各地需留意局部豪大雨

台灣各地持續受到低壓帶影響，南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率。（資料照）

2018-08-21 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣各地持續受到低壓帶影響，南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，中部以北地區夜間及清晨亦有局部短暫陣雨或雷雨，氣溫部分，各地未下雨前仍是較為悶熱，高溫落在32至35度之間。

中央氣象局指出，因對流雲系發展旺盛，南部地區有發生局部大雨機率，今日凌晨4點25對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，提醒民眾需注意雷擊和強陣風。而在中午過後，各地易出現雷陣雨，且在熱力作用加乘之下有局部大雨或豪雨發生可能，請民眾需特別留意。

第19號中度颱風「蘇力」21日凌晨2點位於琉球東方海面，即台北東北東方1200公里之海面上，以西北西方向朝韓國一帶接近，預計在週四、週五左右會影響韓國一帶，對台灣無直接影響；另外，第20號輕度颱風「西馬隆」目前位於關島東北方海面，即台北東南東方2640公里之海面上，朝西北方向朝日本移動，預計在週四、週五左右會影響日本一帶，對台灣亦無直接影響。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖、地區為「良好」等級。

週三至下週一（22日至27日）台灣地區仍位於季風低壓的影響範圍內，且低壓帶稍微北移，天氣更加不穩定，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 26 ~ 33 26 ~ 32 26 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）