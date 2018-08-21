08/21 各報重點新聞一覽

2018-08-21 06:11

自由時報

不定向飛靶楊昆弼＋跆拳道蘇柏亞 台灣亞運 雙金報喜

台灣亞運代表團昨於雅加達、巨港雙城各獲「金」喜，單日進帳兩金一銀一銅，戰果相當豐碩，包括楊昆弼先在射擊男子不定向飛靶以四十八分平世界紀錄掄元，晚間蘇柏亞又於跆拳道女子五十三公斤決賽首度扳倒南韓天敵，使得我國本屆已獲三面金牌，令全團上下相當振奮。

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國發會研擬新經濟移民法 賴揆：僑生將可入台灣籍

行政院長賴清德昨出席首屆「新南向國家華校校長會議」致詞表示，台灣政府正研擬「新經濟移民法草案」，未來僑生符合相關條件，即有機會拿到台灣永久居留證或身分證，希望此法案讓僑生有多重選擇，「路更寬廣」。一席話獲得台下七國華校校長熱烈鼓掌。賴揆強調，政府支持僑教交流，盼華校作為各國與台灣的橋樑，朝向「互惠、雙贏、共好」的穩健關係發展。

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星巴克爆偷拍 富家狼抓到了

知名連鎖咖啡「星巴克」台北市內湖區洲子門市爆發偷拍案，偷拍狼以HTC RE水管相機偷拍女客如廁，初估犯案時間長達一年以上，拍攝照片七千多張，受害者上百人。警方調查，涉案人是曾留學美國、曾在竹科開科技公司、在北市坐擁上億房產的四十五歲已婚男子王忠祥，昨到大直明水路豪宅將他拘提到案，王男否認犯案，但警方掌握涉案證據明確，仍依涉犯妨害秘密罪嫌將他移送士林地檢署偵辦。

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蘋果日報

憲哥怒罵愚蠢 解「炸市府」危機 逼獨子退演藝圈

「藝能界不需要你這樣的人……爸爸就送你到這裡，你可以回去準備行李。」綜藝天王吳宗憲昨心痛替19歲兒子吳睿軒（鹿希派）宣布退出演藝圈，出道僅23天的鹿希派成為演藝圈最短命新人。

豆干1盤100元 六合夜市喊冤「客人吃過才拍」

100元的豆干分量應有多少？有網友前天在臉書「爆料公社」上傳照片，滷豆干切片撒上蔥花，看來不多竟要100元。他酸說：「今天在六合夜市，吃到了高級滷豆干。這樣一盤要價100元。我暈了。」《蘋果》昨找到業者，業者出示監視畫面打臉說：「這是已吃過數片豆干後才拍照po網，原本分量不只這樣。」

聯合報

菜鳥踢下一金...亞運第2天 2金1銀1銅大進補

中華代表團昨天在雅加達亞運單日兩金落袋，楊昆弼在男子不定向飛靶以平世界紀錄的神準槍法射下金牌，跆拳道菜鳥蘇柏亞也在女子五十三公斤級踢下一金，加上江勝山在自由車下坡賽拿下銀牌，一日進帳兩金一銀一銅大進補。

衛福部長鞠躬致歉 台北醫院再撥1百萬撫慰金

衛福部台北醫院護理之家十三日清晨惡火造成十三人罹難，衛福部長陳時中昨天首度公開鞠躬向傷亡者及家屬致歉。他說，為了讓亡者家屬能好好處理後事並平復情緒，除了日前發給的五萬元慰問金，台北醫院會再預撥一百萬元撫慰金，減輕家屬負擔。

中國時報

白橘連線 2020柯宋配有影

台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜20日合體出席「台北監督連線」成立造勢活動，宋楚瑜致詞時，大讚柯文哲在首都執政，很多想法都與親民黨相似，柯文哲敢說「兩岸一家親」，與親民黨看法相同，宋說，柯了解做為一個政治人物，最重要的就是務實！

藍綠弱化 無色覺醒 中性選民近半數

台灣民意基金會昨天公布民調，民進黨認同度腰斬到24.5％，創下歷史的新低，藍綠兩黨勢力是2年來最接近時刻，但合計仍未過半數，顯現藍綠已經弱化，中性和獨立選民則接近半數，藍綠的認同度下滑，無色快速覺醒，預計將反映在年底地方大選的投票行為上。