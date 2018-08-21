意外捧紅日月潭 以色列名模讚：台灣服務業非常到位

2018-08-21 00:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕網紅行銷奏效！社群網站Instagram擁有43萬粉絲追蹤的以色列人氣名模佐瑪（Bar Zomer）日前和攝影師男友柯恩在日月潭上演求婚記，求婚影片短短2天就吸引超過88萬人次點閱，也讓日月潭景點迅速在以色列爆紅。佐瑪表示，台灣人的熱情和善良讓她非常驚艷，飯店和餐廳的服務也非常到位，是從未有過的體驗。

觀光局駐新加坡辦公室表示，佐瑪17日先在台北101、西門紅樓、饒河街夜市等熱門景點體驗在地觀光，19日抵達日月潭，週一回到台北，預計週三搭機返回以色列。

佐瑪表示，台灣人的友善和熱情讓她十分驚艷，餐廳和飯店的服務也非常到位，這是她在自己的國家沒體驗過的，她還說，在來台灣以前沒想過台灣是這麼進步的城市，來了以後看到許多高樓大廈，也改變了她的想像；佐瑪的隨行翻譯分享，旅程中佐瑪和柯恩遇到許多意外，都讓兩人感受到台灣濃厚的人情味，例如當天兩人從高鐵站搭計程車前往下榻飯店涵碧樓時，計程車司機一路上熱情地問了很多問題，後來得知柯恩要秘密求婚，還帶著柯恩四處挑選求風景優美的求婚景點。

隨行翻譯也提到，柯恩在涵碧樓泳池游泳時，突然血糖過低一陣暈眩，飯店人員見狀就立即拿了一瓶含糖飲料給他，後來回到房間發現房務人員又多放了20幾瓶礦泉水，離開飯店時又給了一帶礦泉水，讓兩人感受到飯店細心照顧。

觀光局駐新加坡辦事處主任林信任表示，當初看準佐瑪在以色列的超高人氣，粉絲又大多是年輕族群，因此邀請來台踩線，希望能吸引更多以色列年輕人來台觀光；林信任說，以色列人具消費潛力，且來台遊客數仍持續成長，是個值得開發的旅遊市場。