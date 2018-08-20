水公司因管線破裂緊急搶修，高市鳳山區5里明早停水9小時。 （記者陳文嬋翻攝）

2018-08-20 23:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司七區處因坪頂廠轄區800m/m供水管線破裂，水公司將於明早進行緊急搶修，高市鳳山5區將停水9小時，水公司呼籲民眾儲水備用。

七區處表示，鳳山區文英、文華、文衡、北門、埤頂5里，將於明天上午9時至晚間6時停水，呼籲用戶儲水備用，並關閉抽水馬達。若有任何疑問，可洽詢鳳山服務所，電話1910或（07）7424163