牡丹野薑花爆紅生亂象 驚見翻牆姊跟大便伯闖園區

園區休園仍有民眾翻牆進入。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-08-21 00:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東牡丹鄉東源村正值野薑花季，近年成為遊客最愛的私密景點之一，也有許多民眾為了逃避門票，做出各種匪夷所思的行為，牡丹鄉公所上周三休園，又驚見翻牆進入參觀及進入草皮大便的奇觀，認為此風不可長，調閱監視器追究到底，呼籲民眾共同愛護景點。

監視器畫面明顯拍下，開著高檔奧迪轎車的中年男子，手持雨傘在園區大門附近閒逛，發現有監視器，從另一側翻入園區，在翠綠的草皮下留下排泄物及衛生紙。

時間過約半小時，又有兩名女子將車停在園區大門附近，其中一人就當著監視器翻過大門進入園區，完全無視大門「園區關閉、禁止進入」的告示牌。

「類似行為實在不勝枚舉！」牡丹鄉公所農觀課長蔡重仁表示，野薑花季近年爆紅後，就常有民眾從祕道闖入，公所將園區圍起後，仍有不少民眾在休園日翻牆進入，甚至無視規定開車闖入園區，這次的事件決定不再寬貸。

蔡重仁指出，兩起嚴重違規事件，監視器都明顯拍下車牌及臉孔，翻牆留下排泄物部分，將把車號發文環保局，依《廢棄物清理法》裁罰；女子翻牆部分則函送警方依「社維法」罰款。

盛產野薑花的牡丹鄉東源村，近年種植面積不斷增加，已經廣達六十公頃左右，濃郁的花香讓東源森林遊樂區更名為「馨香森林」，園區內還有美麗的桃花心木林及東源湖（哭泣湖）美景，入園門票為八十元。