大溪水岸新亮點！大漢溪山豬湖生態親水園區竣工

大溪水岸旅遊新亮點！大漢溪山豬湖生態親水園區竣工啓用。（記者李容萍攝）

2018-08-20 23:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區月眉里大漢溪右岸面積約18公頃的濕地，市府水務局去年7月以生態綠洲為構想進行活化，斥資6200萬元進行山豬湖生態親水園區景觀工程、月眉段聯外道路及永福溪跨橋，20日舉行竣工典禮；親水園區可串連大溪老街、月眉休閒農業區、李騰芳古宅、月眉濕地及大嵙崁人工濕地等景點，形成2公里長的休閒綠帶，是大溪水岸旅遊的新亮點。

桃園市長鄭文燦下午出席竣工典禮表示，大漢溪山豬湖生態親水園區屬河川用地，西側為中庄調整池，南側為大溪老街文化園區，北側連接三峽、鶯歌老街，該處早年曾是私人經營的休閒農場，因被檢舉違法經營遭到拆除閒置，區內經過數年自然演替，逐步恢復豐富自然生態，保有6個自然濕地，孕育許多特有的植物、昆蟲及鳥類。

水務局表示，大漢溪山豬湖生態親水園區以尊重自然、環境友善的生態工法，結合生態探索、環境觀察、全齡親子共享的生態園區營造方式，保留了區內數十種珍貴的原生動植物，如台灣萍蓬草、台北樹蛙、台灣藍鵲、五色鳥、黑冠麻鷺等，採用細緻的工法施作工程，另闢建約1.2公里的月眉段聯外道路與永福溪跨橋，工程獲得內政部營建署補助，更獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎及桃園市政府第二屆公共工程金品獎佳作。

鄭文燦說，市府會與環保團體合作進行生態監測，避免過多的遊客造成生態的破壞，也將申請為環境教育認證場所，成為戶外教學的優質生態亮點，建議民眾可透過走路或騎單車等方式來生態探索；而童軍會也已規劃要將這處親水園區作為戶外探險、體驗的最佳地點。

大溪水岸旅遊新亮點！大漢溪山豬湖生態親水園區竣工啓用。（記者李容萍攝）

台灣藍鵲。（記者李容萍攝）

台北樹蛙。（記者李容萍攝）

黑冠麻鷺。（記者李容萍攝）