龍潭愛樂管弦樂團禮讚823 金門初夜獻給戰地軍民

龍潭愛樂管弦樂團團長張鴻宇（左前一），用活潑的肢體語言帶動音樂會氣氛。（記者吳正庭攝）

2018-08-20 23:05

〔記者吳正庭／金門報導〕來自桃園的龍潭愛樂管弦樂團紀念823 砲戰60週年，今晚在金門總兵署，用柔軟的聲線、動人的音韻，把「金門初夜」溫柔獻給金門軍民。

前陸軍樂隊隊長擔任團長的張鴻宇，今晚7時率領包括立委吳志揚在內的80名團員，在金門古蹟「清金門鎮總兵署」中庭，以「禮讚823」音樂晚會，為後天將在縣文化局正式登場的「戰火與新生」晚會提前暖場。

張鴻宇以幽默的談吐，一曲又一曲的詮釋曲目，無論是鄧麗君組曲、流水年華、山頂仔黑狗兄，或是安可曲送別，都讓事先聞風而來、臨時過門而入的樂迷不捨離去，在皎潔的月光、流暢的節奏下，猶如跌入一場夢境中的音樂饗宴。

音樂會中，有一名金門高中畢業的許博翔，負責長笛演奏；還有一位曾在金門花崗石醫院擔任軍醫的史瑞田；另名小提琴手吳福國，曾任金防部政戰部副主任；立委吳志揚在團員中認真吹著薩克斯風，和團員同進退，一起搬樂器，毫不見身段。

金城鎮長石兆瑉、縣議員李誠智、金門青工會會長陳孝瑜等人均到場參與盛會。

張鴻宇表示，龍潭愛樂管弦樂團選在這個特別的日子到金門，就是要向砲戰中陣亡官兵及曾經歷生死一線的金門鄉親致上最深的敬意。

龍潭愛樂管弦團表示，音樂會禮聘作詞家黃瑩和作曲家雷聖凱、陳哲聖共同創作「禮讚823」，既讚頌823砲戰的輝煌史詩，也用音樂記錄歷史遺留的鑿痕。

龍潭愛樂管弦樂團除了今晚演出，22日下午2時及晚間7時在縣文化局演藝廳還有兩場演出。將邀請小號演奏家葉樹涵與國防部安排的演藝團隊合作演出「向英雄致敬」、「禮讚823」、「美哉戰地」等節目。